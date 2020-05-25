Україна та ЄС обговорять реформування внутрішнього водного транспорту

Глава представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас та міністр інфраструктури України Владислав Криклій проведуть онлайн-брифінг, на якому обговорять внесок ЄС до реформування внутрішнього водного транспорту України під егідою проєкту "Сприяння транспортного розвитку річки Дніпро".

Брифінг відбудеться 27 травня о 16:30, сказано у анонсі до події. Спікери представлять програму підтримки ЄС для реформи ВВТ в Україні на основі Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, переваги ухвалення закону України "Про внутрішній водний транспорт", шляхи залучення інвестицій та інтеграції українських внутрішніх водних шляхів до мережі міжнародних транспортних коридорів.

У анонсі нагадали, що з метою забезпечення підтримки України в ході запровадження реформи галузі внутрішнього водного транспорту в Україні в січні 2019 року Європейською Комісією було розпочато проєкт "Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро".

Матті Маасікас та Владислав Криклій

Його робота зосереджена на покращенні юридичного та регуляторного поля з метою реформування сектору внутрішнього водного транспорту у відповідності до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, співробітництві з метою підвищення потенціалу Міністерства інфраструктури України та пов'язаних з ним інституцій задля зміцнення безпеки, ефективності та продуктивності системи ВВТ в Україні, розробці комплексного плану розвитку ВВТ для річки Дніпро.

До проєкту, що запланований на 36 місяців та має бюджет в 1,9 млн. євро, залучено команду досвідчених голландських експертів у сфері внутрішніх водних шляхів, які добре знаються на системах європейських та міжнародних внутрішніх водних шляхів.

Медіа акредитація є обов’язковою. Контактні особи: Оксана Герасимова: press@mtu.gov.ua +380 67 209 5021 або Рамона Лупу: Dnipro-IWT@ecorys.com , +380 93 551 85 59

Як повідомляв OBOZREVATEL,раніше народний депутат від "Слуги народу" Володимир Крейденко різко розкритикував наявну редакцію законопроєкту "Про внутрішній водний транспорт України" і розповів про те, які правки в нього треба внести, щоб зупинити піщаних браконьєрів і розграбування надр, які належать народу.