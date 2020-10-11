Україна та Британія провели навчання в Чорному морі. Фоторепортаж

Катерна тактична група ВМС ЗСУ і англійський есмінець Dragon разом відпрацювали тактичне маневрування в акваторії Чорного моря.

Про це повідомила "Армія Інформ", опублікувавши фото тренувань типу PASSEX, метою яких було вдосконалення майстерності та обмін досвідом між командами кораблів держав-членів і партнерів НАТО.

З української сторони до навчань були залучені катери типу "Гюрза" і "Айленд", а також вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС.

Кораблі та катери відпрацювали низку завдань, в тому числі тактичне маневрування, тренування із зв'язку, протиповітряної оборони і відбиття ударів противника.

Сторони відпрацювали на навчаннях ряд завдань. armyinform.com.ua

Україна і Британія провели навчання в Чорному морі. armyinform.com.ua

Україна і Британія провели навчання в Чорному морі. armyinform.com.ua

Сторони відпрацювали на навчаннях ряд завдань. armyinform.com.ua

Навчання пройшли 10 жовтня. armyinform.com.ua

Україна і Британія провели навчання в Чорному морі. armyinform.com.ua

armyinform.com.ua

Україна і Британія провели навчання в Чорному морі. armyinform.com.ua

Навчання пройшли 10 жовтня. armyinform.com.ua

Сторони відпрацювали на навчаннях ряд завдань. armyinform.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський подякував британській стороні за підписання Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічному партнерства. У МЗС назвали документ історичним, підкресливши, що воно означає більше торгівлі, більше безпеки, більше співпраці між країнами.