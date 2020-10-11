Україна та Британія провели навчання в Чорному морі. Фоторепортаж

Катерна тактична група ВМС ЗСУ і англійський есмінець Dragon разом відпрацювали тактичне маневрування в акваторії Чорного моря.

Про це повідомила "Армія Інформ", опублікувавши фото тренувань типу PASSEX, метою яких було вдосконалення майстерності та обмін досвідом між командами кораблів держав-членів і партнерів НАТО.

З української сторони до навчань були залучені катери типу "Гюрза" і "Айленд", а також вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС.

Кораблі та катери відпрацювали низку завдань, в тому числі тактичне маневрування, тренування із зв'язку, протиповітряної оборони і відбиття ударів противника.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський подякував британській стороні за підписання Угоди про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічному партнерства. У МЗС назвали документ історичним, підкресливши, що воно означає більше торгівлі, більше безпеки, більше співпраці між країнами.