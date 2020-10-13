Україна та Британія мають намір полегшити візовий режим

Велика Британія та Україна шукають шляхи для полегшення візового режиму між країнами.

На заході британсько-української спільноти український посол Вадим Пристайко розповів, що скоро з Великої Британії має прибути спецкоміссія для вивчення системи видачі біометричних паспортів, передає "Укрінформ".

"Ми шукаємо шляхи вирішення (питання з полегшенням візового режиму). На це знадобиться деякий час, цей процес завжди був складним, але ми рухаємося вперед", – зазначив посол.

Пристайко додав, що британська спецкомісія, яка прибуде скоро в Україну, перевірить систему видачі біометричних паспортів та оцінить якість співпраці між державними відомствами.

Посол додав, що зараз Київ просить Лондон ввести окремі правила для різних категорій заявників на отримання візи, щоб полегшити для початку отримання дозволів на в'їзд журналістам, підприємцям та студентам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня Україна і Велика Британія підписали історичну Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.