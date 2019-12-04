Сегодня произошло большое событие, от которого, если честно, испытываешь огромное чувство гордости за нашу страну. Сегодня у нас уже нет нелегальных добровольцев, сегодня с нашей стороны фронта нет незаконных вооруженных формирований.

Сегодня Верховная Рада приняла закон о признании добровольцев участниками боевых действий.

Это очень важно для морали, совести и для обороноспособности Украины. От всей души благодарен народным депутатам всех фракций, которые вынесли на рассмотрение и проголосовали этот законопроект. Это очень достойный поступок.

Сегодня Украина показала, что те, кто вступает в бой ради защиты страны по своей воле, самостоятельно, имеют те же гражданские права, что и военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов. Родина признает заслуги своих героев, независимо от того, были они как-то оформлены или нет.

Украинская власть сегодня показала - защищай свою страну по совести, и твои заслуги будут признаны. Украина признала ветеранами Второй мировой добровольцев УПА. А сегодня признание получили и добровольцы Войны за независимость.

Россия ведет информационную войну, запугивая всех "Правым сектором", добровольцами, потому что прекрасно понимает, что готовность идти в бой за Украину без приказов - это моральный стержень народного сопротивления. А сегодня парламент показал, что страшный "Правый сектор" теперь узаконен.

Это настоящая политическая воля. Теперь будем ждать подписи президента - было бы здорово подписать до "нормандского" саммита, и ждем грамотного применения норм закона, чтобы все было по справедливости. Работа государства и ответственность командиров добровольческих подразделений будет заключаться в том, чтобы не допустить злоупотреблений. Закон долго не могли принять, потому что большая ответственность за правоприменение.

Теперь следующим шагом должно быть создание структур, которые позволяют добровольцам законно вести боевые действия, хранить и применять оружие для борьбы с российскими оккупантами. Нужна территориальная оборона нового типа, нужны частные военные компании.

Но главное - это мораль:

Наша Родина своих не бросит.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!