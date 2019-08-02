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Україна стане ядерною державою? Озвучений прогноз

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Факт припинення дії Договору про ракети середньої і меншої дальності дає Україні підстави для відновлення власного ядерного потенціалу.

"Можливо, згодом Україна повернеться до цього питання". Таку думку OBOZREVATEL висловив ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він нагадав про те, що про повернення до ядерного статусу в Україні говорять давно, зокрема в контексті грубого порушення Росією зобов'язань, взятих на себе згідно з Будапештським меморандумом. Але припинення дії ракетного договору дає додаткові підстави для такого кроку.

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У цьому контексті Василь Богдан наголосив: "У нас є й інтелектуальний, і конструкторський, і промисловий потенціал для цього".

Ядерна зброя, ілюстрація

Ядерна зброя, ілюстрація

News Front

Разом із тим генерал зауважив, що на сьогодні перед Україною стоїть більш актуальне питання: "Як за допомогою наших союзників і партнерів врегулювати ситуацію на сході країни і повернути Крим".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Василь Богдан заявив: Україна повинна налагодити виробництво ракет середньої дальності, які будуть здатні вражати цілі на території Росії, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
Теги
ядерна зброя Будапештський меморандум
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Mega Death
Mega Death
Укропапуасы мост построить не могут, что про ЯО говорить?))
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украине нужно всего год чтобы создать ядерные ракеты и 5 минут чтобы их запустить по 15 атомным элекростанциям росии! пора бомбить москву! Крым и Донбасс Украина! война до полной победы
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Ш. Олег
Ш. Олег
Когда свиньёй воскреснет буженина и рачий свист раздастся над горой, а Фарион родит отца от сына - в тот самый миг и станет Украина непобедимой ядерной страной. :)
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