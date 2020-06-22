Порошенко провів паралель між Другою світовою і війною України з Путіним
Порошенко висловився про Другу світову війну
П’ятий президент України, лідер партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко, нагадавши події Другої світової війни, зазначив, що Українаі сьогодні змушена протистояти агресії кремлівського режиму.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Політик наголосив, що Друга світова війна для українців почалася ще у 1939 році, а 22 червня 1941 року українська земля стала місцем зіткнення двох кривавих режимів – Гітлера і Сталіна. Однак Порошенко переконаний: правда і нині на боці України.
"Для нас, українців, перші постріли Другої світової пролунали ще у березні 1939 на Закарпатті. А широкомасштабна війна настала у вересні 1939 року, коли Гітлер та Сталін почали ділити сфери впливу, погоджені шляхом таємної дипломатії", – зазначив він.
Порошенко нагадав, що 22 червня 1941 року наша земля перетворилася на територію кривавого зіткнення, внаслідок якого загинули мільйони українців. Також він закцентував увагу на тому, що Росія і сьогодні нехтує правом сусідніх народів на самостійне існування.
"Тому у нас сьогодні – День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни. Гітлер потрапив до пекла 75 років тому. Та у Європі і досі є політики, які так, як і Гітлер, нехтують міжнародним правом, заперечують право сусідніх народів на самостійне існування, організовують аншлюс і прикривають його псевдореферендумом", – заявив політик.
"Але правда на боці України. Я переконаний у нашій перемозі над агресором. Переконаний, що принаймні у Європі війна як спосіб вирішення конфліктів остаточно відійде у минуле. Ніколи знову", – зазначив Порошенко.
Facebook Петра Порошенка
Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко в соцмережах закликав користувачів підписати петицію про необхідність створення українських субтитрів на популярних світових платформах.