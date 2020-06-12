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12 червня • оновлено в 17:53
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Україна стала партнером розширених можливостей НАТО

  • Україна 12 червня країна стала членом Програми розширених можливостей НАТО

  • Глава МЗС розповів, що для цього була виконана величезна дипломатична робота на всіх рівнях

  • Офіційно заявка була подана в січні за дорученням президента

  • У НАТО уточнили, що це рішення не зумовлює жодних рішень щодо членства в НАТО

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Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.

Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він уточнив, що заявка була подана в січні 2020 року.

Україна стала партнером розширених можливостей НАТО

"Ми довго йшли до цього заголовку на сайті НАТО. Щойно Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP)", – написав міністр.

Кулеба нагадав, що офіційно заявка була подана в січні за дорученням президента Володимира Зеленського.

"Потім було багато дипломатії, дуже багато дипломатії на всіх рівнях. І ось все спрацювало. Мало хто вірив, що не вдасться, але ми це зробили", – прокоментував глава МЗС.

Таким чином Україна стала одним з шести партнерів з розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Як наголошується на сайті НАТО, це включає в себе доступ до програм зі взаємодії, а також більш широкий обмін інформацією.

"Це рішення визнає значний внесок України в місії НАТО і демонструє незмінну відданість Альянсу своїм партнерствам, незважаючи на пандемію COVID-19", – заявила офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску.

При цьому підкреслюється, що такий статус не визначає жодних рішень щодо членства в НАТО.

"Союзники по НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну в її зусиллях по проведенню реформ, в тому числі в сфері безпеки і оборони, щодо громадянського контролю і демократичного нагляду, а також в боротьбі з корупцією", – сказано в повідомленні.

Україна стала партнером розширених можливостей НАТО

Facebook Дмитра Кулеби

Україна стала партнером розширених можливостей НАТО

Facebook Дмитра Кулеби

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський в травні затвердив річний план дій в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції країни.

Він визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання України щодо співпраці з НАТО, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Дмитро Кулеба Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
НАТО Міністерство закордонних справ України
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