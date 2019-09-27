"Україна стає заручницею": Клімкін висловився про скандал із Трампом і Зеленським

Скандал довкола довкола президента США Дональда Трампа несе серйозну загрозу для України.

Ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що Київ потрапив в дуже складну ситуацію після розголошення телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, передає ВВС.

"Ми потрапили в ситуацію, коли Україна стає заручницею внутрішньої політики США, яка сама по собі не проста, яка є життєво важливою для нас у сенсі збереження двопартійної підтримки", – сказав дипломат.

За його словами, Зеленський хотів сподобатися Трампу, що "абсолютно нормально під час першої телефонної розмови".

"Я вважаю, що тактика Зеленського в основному була правильна, я вважаю, що він не сказав нічого катастрофічного. Він на прохання Трампа пообіцяв процес, а не результат. Тобто в цьому сенсі це правильно", – додав Клімкін.

Зеленський і Трамп Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту в американців.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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