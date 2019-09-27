Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Україна стає заручницею": Клімкін висловився про скандал із Трампом і Зеленським

3.5т Читати матеріал російською

Скандал довкола довкола президента США Дональда Трампа несе серйозну загрозу для України.

Ексглава МЗС Павло Клімкін вважає, що Київ потрапив в дуже складну ситуацію після розголошення телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським, передає ВВС.

"Ми потрапили в ситуацію, коли Україна стає заручницею внутрішньої політики США, яка сама по собі не проста, яка є життєво важливою для нас у сенсі збереження двопартійної підтримки", – сказав дипломат.

За його словами, Зеленський хотів сподобатися Трампу, що "абсолютно нормально під час першої телефонної розмови".

Новини
Путін постарався? У США різко висловилися про скандал довкола Трампа і Зеленського

"Я вважаю, що тактика Зеленського в основному була правильна, я вважаю, що він не сказав нічого катастрофічного. Він на прохання Трампа пообіцяв процес, а не результат. Тобто в цьому сенсі це правильно", – додав Клімкін.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

Пресслужба ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту в американців.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Павло Клімкін Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
10
Смішно
10
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Дурачок достал ведро шампуни и начал отмывать позорника)))))))))))))))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel