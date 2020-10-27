Україна стає схожою на країни, де опозицію саджають до в’язниці, – глава МЗС Литви

Надто активна боротьба президента України Володимира Зеленського з лідером опозиції Петром Порошенком більше нагадує помсту і робить Україну схожою на держави, де політичних опонентів саджають за грати.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який взяв участь у роботі Київського безпекового форуму. Він також зауважив, що в Україні є низка фактів, які заперечують щирість намірів Зеленського щодо боротьби з корупцією та олігархами.

"Справа Приватбанку досі не розв’язана. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання", – навів приклад Лінкявічюс.

За його словами, переслідування Порошенка створює погане враження про Україну.

"Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів – то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя", – зауважив литовський високопосадовець.

"Це створює зовсім інше враження – Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці. І це порівняння настільки шкодить вашій державі, що я волів би навіть не згадувати їхні назви", – зазначив Лінкявічюс.

"У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо! Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання. Особливо, коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їх переслідування є підстави, діяти потрібно вкрай обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя. І я далеко не перший, від кого у Києві чують цю пораду", – підсумував очільник литовського МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час інтерв‘ю Володимира Зеленського для BBC британський кореспондент жорстко нагадав йому про невиконання власних передвиборчих обіцянок, згортання реформ та переслідування Петра Порошенка.