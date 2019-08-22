"Україна сама винна:" Піонтковський пояснив, чому Захід захотів повернути Росію в G8

Нова українська влада сама винна в тому, що американський президент Дональд Трамп захотів повернути Росію в клуб світових держав G8.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст Андрій Піонтковський. За його словами, їй не варто було називати п'ять років опору України російській агресії політикою війни, адже таким чином вона підставила своїх союзників на Заході.

"Нове керівництво України називало політичних опонентів партією війни, що насправді потрібно говорити з нашими братами, такими ж українцями на іншому боці. Чого ж ви хочете від західних партнерів? Така постановка питання є образливою не тільки для України. По суті, вона повторювала кремлівський наратив: ніякої війни з Росією немає, а є громадянська війна, а ця партія війни, яка 5 років перебувала при владі, цю війну розв'язала. Виходить, що союзники України виявилися співучасниками війни", – роз'яснив журналіст.

Еммануель Макрон і Ангела Меркель Дзеркало тижня

На його думку, президенту Франції Еммануелю Макрона і канцлеру Німеччини Ангелі Меркель через тиск бізнесу, зацікавленого в угодах з путінською Росією і відмиванні вкрадених трильйонів доларів, всередині своїх країн важко було добиватися підтримки України і недопущення Росії в G8.

"А що тепер можна очікувати від них, якщо Україна фактично сама себе оголошує винною в агресії на сході? Відкат в світовій політиці щодо Росії пішов якраз з питання України, хоч та зробила масу інших речей. Наприклад, радіологічне напад на Лондон, втручання в вибори США. Якщо Україна буде вести себе так далі, то зрозуміло, що Росію повернуть в G8. А які ще у Заходу можуть бути до неї претензії?", – здивувався Піонтковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ірина Геращенко заявила, що замість їдких повчань президенту України Володимиру Зеленському, спікеру МЗС Росії Марії Захаровій варто було б зайнятися порадами для лідера своєї країни – Володимира Путіна.

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