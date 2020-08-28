Україна розраховує отримати летальну зброю від Великобританії, – Пристайко

Кирило Лютий Політика 22:06, 28.08.2020 Оновлено: 22:42, 28.08.2020

Україна розраховує укласти великий контракт із Великобританією на постачання летальної зброї.

Про це повідомив посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко в інтерв'ю "Європейській правді".

"Британський трек унікальний. Це вже не Європейський союз і ще не Сполучені Штати. Він зараз стає все більш важливим, і не тільки для України. Це наш дуже важливий партнер у сфері безпеки, від якого, я сподіваюся, найближчим часом ми зможемо отримати реальну військову допомогу, сприяння в розвитку Збройних сил", – розповів дипломат.

За його словами, мова йде не тільки про придбання, але і виробництво летального озброєння в Україні.

Як писав OBOZREVATEL, Пристайко вважає, що в разі "провалу" Мінських угод і сценарію з миротворцями Україні слід тимчасово відмовитися від ідеї повернення контролю на Донбасі.

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