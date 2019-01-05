Україна поставила крапку в стосунках із Росією: що сталося

Україна розірвала ще одну нитку, яка зв'язує із Росією. У суботу, 5 січня, вступив у силу закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ. 20-річна угода стане історією із 1 квітня 2019 року.

Що це означає — у матеріалі OBOZREVATEL.

У чому суть?

Президент Петро Порошенко подав у Верховну Раду невідкладний законопроект №0206, який повинен припинити дію Договору про дружбу з Росією. 6 грудня Верховна Рада проголосувала за пропозицію президента і припинила дію договору.

Згідно з опублікованим документом, причиною є агресія із боку Росії, що саме собою порушує дію договору, який набрав чинності 1 квітня 1999 року.

Петро Порошенко

Щоправда, підписаний він був ще раніше, у 1997 році. Відтоді договір є головним документом, який досі визначає відносини між двома країнами як "стратегічні". Крім того, документ закріплює територіальні межі двох країн, а також визнає їхню непорушність.

Припинення дії договору звільняє Україну від будь-яких зобов'язань щодо виконання угоди, а також не впливає на права, зобов'язання або правове становище держави, які настали в результаті дії угоди.

Дивіться відео за темою:

"Відповідно до Закону, припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов'язання із його виконання і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів", — йдеться у повідомленні.

Чи буде від цього користь?

Припинення договору носить радше символічний характер. За останні 5 років Росія неодноразово порушувала статті угоди, тому сподіватися на якийсь ефект не доводиться.

Рішення може лише зміцнити дипломатичні позиції України, показати конкретні кроки щодо Росії. Правда, цей варіант можливий лише за наявності правильного стратегічного планування і попереджувальних позовів до міжнародних судів.

Як вважає міжнародник Юлія Осмоловська, з іміджевої точки зору — договір необхідно припиняти, але чи пропрацювала Україна механізми юридичних наслідків у міжнародних судах — питання залишається відкритим.

"Він є системоутворюючим для низки договорів у РФ. Оскільки у нас більшість дрібних договорів не денонсовані, Росія може використовувати юридичну колізію і подавати позови з комерційних питань до міжнародних арбітражів. Ми створюємо технічно-юридичні проблеми. Як це вирішуватиметься — питання до нашого профільного міністерства", — розповіла OBOZREVATEL міжнародник.

Чому саме зараз?

Крім очевидного політичного контексту — введення воєнного стану, договір має і юридичні тонкощі. Згідно з умовами, він підписується на 10 років.

Якщо жодна зі сторін не заявить про бажання припинити дію договору не менше, ніж за 6 місяців до закінчення десятирічного періоду (30 вересня 2018 року), то його дія триває автоматично.

Україна ж ще у вересні заявила, що планує припинити дію документа.