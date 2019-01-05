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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Україна поставила крапку в стосунках із Росією: що сталося

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Україна розірвала ще одну нитку, яка зв'язує із Росією. У суботу, 5 січня, вступив у силу закон про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ. 20-річна угода стане історією із 1 квітня 2019 року.

Що це означає — у матеріалі OBOZREVATEL.

У чому суть?

Президент Петро Порошенко подав у Верховну Раду невідкладний законопроект №0206, який повинен припинити дію Договору про дружбу з Росією. 6 грудня Верховна Рада проголосувала за пропозицію президента і припинила дію договору.

Згідно з опублікованим документом, причиною є агресія із боку Росії, що саме собою порушує дію договору, який набрав чинності 1 квітня 1999 року.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Щоправда, підписаний він був ще раніше, у 1997 році. Відтоді договір є головним документом, який досі визначає відносини між двома країнами як "стратегічні". Крім того, документ закріплює територіальні межі двох країн, а також визнає їхню непорушність.

Україна поставила крапку в стосунках із Росією: що сталося
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Припинення дії договору звільняє Україну від будь-яких зобов'язань щодо виконання угоди, а також не впливає на права, зобов'язання або правове становище держави, які настали в результаті дії угоди.

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"Відповідно до Закону, припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов'язання із його виконання і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів", йдеться у повідомленні.

Чи буде від цього користь?

Припинення договору носить радше символічний характер. За останні 5 років Росія неодноразово порушувала статті угоди, тому сподіватися на якийсь ефект не доводиться.

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Рішення може лише зміцнити дипломатичні позиції України, показати конкретні кроки щодо Росії. Правда, цей варіант можливий лише за наявності правильного стратегічного планування і попереджувальних позовів до міжнародних судів.

Як вважає міжнародник Юлія Осмоловська, з іміджевої точки зору договір необхідно припиняти, але чи пропрацювала Україна механізми юридичних наслідків у міжнародних судах питання залишається відкритим.

Україна поставила крапку в стосунках із Росією: що сталося

"Він є системоутворюючим для низки договорів у РФ. Оскільки у нас більшість дрібних договорів не денонсовані, Росія може використовувати юридичну колізію і подавати позови з комерційних питань до міжнародних арбітражів. Ми створюємо технічно-юридичні проблеми. Як це вирішуватиметься питання до нашого профільного міністерства", розповіла OBOZREVATEL міжнародник.

Чому саме зараз?

Крім очевидного політичного контексту введення воєнного стану, договір має і юридичні тонкощі. Згідно з умовами, він підписується на 10 років.

Якщо жодна зі сторін не заявить про бажання припинити дію договору не менше, ніж за 6 місяців до закінчення десятирічного періоду (30 вересня 2018 року), то його дія триває автоматично.

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Україна ж ще у вересні заявила, що планує припинити дію документа.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Теми
Російсько-український конфліктЕксклюзив
Місце
Україна
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