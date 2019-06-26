Україна різко відповіла на новий удар ПАРЄ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував парламенту виключити Парламентську Асамблею Ради Європи зі списку спостерігачів на позачергових виборах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи намір організації повернути російську делегацію без накладання санкцій.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б, на місці Верховної Ради, відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами і ПАРЄ без них — це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці", — зазначив міністр.

Павло Клімкін 24 канал

"Нарешті, хто ці люди, щоб вчити нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? Хто дуже хоче, нехай бере участь у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає. Маємо на це повне право", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Пізніше в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії.

Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту й уряду.

Для консультацій Україна відкликала посла в Раді Європи – Дмитра Кулебу.

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