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Україна різко відповіла на новий удар ПАРЄ

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував парламенту виключити Парламентську Асамблею Ради Європи зі списку спостерігачів на позачергових виборах.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи намір організації повернути російську делегацію без накладання санкцій.

"Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то я б, на місці Верховної Ради, відкликав запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами. Адже ПАРЄ з російськими депутатами і ПАРЄ без них — це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці", — зазначив міністр.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

24 канал

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"Нарешті, хто ці люди, щоб вчити нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ? Хто дуже хоче, нехай бере участь у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає. Маємо на це повне право", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не хотят нынешнюю кодлу отстранять от власти, ведь если отказать в аккредитации наблюдателям, то могут не признать итоги выборов.
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Plotnikov Alex, Москалей уже давно подсрачником выгнали - и ничего. Так шо не сцы, ублюдок.
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Хохлопедренко Адольф Бандерович
Хохлопедренко Адольф Бандерович
Европа больно ударила рагулей, рагули в ответ не ударили, но резко пукнули и круто обгадились, шоб усi бачили яки воны рэзкие аж пипец, апосля еще раз и еще резче сделали пук-пук ...
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Я просто офигел от силы ответного удара)))
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