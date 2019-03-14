Україна раптово вирішила посилити охорону кордонів: що трапилося

Охорона кордонів України буде посилена з наступного тижня, з 18 березня. Також відновлені роботи з облаштування кордону з Росією.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби Олег Слободян, зазначивши, що прикордонники збільшать особовий склад більш ніж на чверть для охорони кордону в період виборів, передає "Інтерфакс-Україна".

"Активна фаза підготовки почнеться вже наступного тижня... Кількість людей приблизно збільшилася на 25-30% залежно від ділянок. Пріоритетом, звісно, є кордон із РФ, центральний сегмент україно-молдовського кордону та адмінкордон із Кримом", — сказав він.

За його словами, посилення заходів відбувається в аеропортах, а також на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування. "Будуть виставлені додаткові контрольні пости, до складу яких увійдуть як прикордонники, так і представники Нацполіції", — пояснив речник Держприкордонслужби.

"Дзеркало тижня"

Слободян уточнив, що службу нестимуть приблизно 7 тис. прикордонників щодоби, і додатково залучатимуться понад 1,3 тис. осіб.

"З початку місяця вже облаштовані 500 м ровів, 120 м огорожі і 1 тис. 200 м траси для рокадної дороги", — поінформував він, коментуючи відновлення роботи з інженерного облаштування українсько-російського кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія стягнула військову техніку до кордону з Україною, було опубліковане відео із незаперечними доказами.

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