Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:36
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Україну "зв'язують": Пристайко розповів, чого хоче Путін замість "нормандського формату"

6.6т Читати матеріал російською

Росія не зацікавлена в переговорах щодо ситуації в Україні в "нормандському форматі" і шукає нові способи, щоб відстрочити зустріч.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він додав, що лідери України, Німеччини та Франції вже готові до переговорів.

"На сьогоднішній момент я не бачу зацікавленості Росії у зустрічі, вона відкладається все далі й далі", – зазначив Пристайко.

Новини
Пристайко оголосив про нову "українську формулу миру" для Донбасу

Володимир Путін

Володимир Путін

Глава МЗС додав, що президент Росії Володимир Путін хотів би продовження конфлікту в Україні, який його влаштовує.

"Ті 1,5-2 мільярда [доларів], які він витрачає, щоб тримати нас прив'язаними до себе... – це його влаштовує", – сказав він.

Говорячи про Францію та Німеччину, міністр висловив думку, що лідери цих країн дбають про те, щоб "швидше закінчити та відновити business as usual".

"Якщо ми знайдемо серед цих різних підходів якусь середню точку, де ми можемо зустрітися нашими інтересами, – це буде краще, що ми можемо витягти від зустрічі людей, які очолюють чотири держави", – зробив висновок Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

DW

Нагадаємо, нещодавно Вадим Пристайко заявив, що новий етап обміну полоненими відбудеться вже наступного тижня, тобто з 7 жовтня.

Він також підкреслив, що Україна має не тільки план "А", але і секретний план "Б" щодо Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

  • Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу політика Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
17
14
Смішно
6
Цікаво
24
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
все смешались, кони, люди... Уже оказывается германия с францией хотят бизнес вести, тяжело наверное от санкций, а России нужна война, поэтому она не проводит встречу ради встречи и требует реальных шагов, для подтверждения намереней, да и азовом тоже лично путин управляет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
hunt andres
hunt andres
Plotnikov Alex, да уж... Не везет украине и с мин.индел. Что Паша Чугункин, что Вадик - одного поля ягоды)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
А "Азов" в Золотое тоже Путин загнал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Santi Amonito
Santi Amonito
Пристайко, это "прозрение"! Где ты было все эти 5 лет, в течении которых ху*ло вело войну против Украины?.... Очевидно там же, где торчок-квартальщик, который так и не понял куда его тащит черт лысый, и с которым никогда никто не договаривается - Библия учит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / думки

ads pixel