Україну "зв'язують": Пристайко розповів, чого хоче Путін замість "нормандського формату"

Росія не зацікавлена в переговорах щодо ситуації в Україні в "нормандському форматі" і шукає нові способи, щоб відстрочити зустріч.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він додав, що лідери України, Німеччини та Франції вже готові до переговорів.

"На сьогоднішній момент я не бачу зацікавленості Росії у зустрічі, вона відкладається все далі й далі", – зазначив Пристайко.

Володимир Путін

Глава МЗС додав, що президент Росії Володимир Путін хотів би продовження конфлікту в Україні, який його влаштовує.

"Ті 1,5-2 мільярда [доларів], які він витрачає, щоб тримати нас прив'язаними до себе... – це його влаштовує", – сказав він.

Говорячи про Францію та Німеччину, міністр висловив думку, що лідери цих країн дбають про те, щоб "швидше закінчити та відновити business as usual".

"Якщо ми знайдемо серед цих різних підходів якусь середню точку, де ми можемо зустрітися нашими інтересами, – це буде краще, що ми можемо витягти від зустрічі людей, які очолюють чотири держави", – зробив висновок Пристайко.

Вадим Пристайко DW

Нагадаємо, нещодавно Вадим Пристайко заявив, що новий етап обміну полоненими відбудеться вже наступного тижня, тобто з 7 жовтня.

Він також підкреслив, що Україна має не тільки план "А", але і секретний план "Б" щодо Донбасу.

Як писав OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський провів терміновий брифінг, на якому повідомив, що Україна узгодила, але не підписала "формулу Штайнмаєра". Він пообіцяв, що "капітуляції не буде".

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

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