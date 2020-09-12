Україна проводить власну експертизу "плівок Деркача", – Венедіктова
Україна проводить слідство щодо записів, оприлюднених народним депутатом (позафракційним) Андрієм Деркачем, які у п'ятого президента України Петра Порошенка назвали фейком.
Як розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру, зараз проводиться експертиза "плівок Деркача" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Знову ж таки, експертизи: чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси, все це відбувається... Слідство триває, слідчі можливості ми намагаємося не втратити. Чекаємо результати досліджень", – заявила вона.
За словами Венедіктової, українські слідчі будуть "приходити до власних висновків", не орієнтуючись на результати розслідування, оприлюднені в США.
Вона зазначила, що вважає перемогою той факт, що Україна не була втягнута в геополітику і політику національного рівня в США.
Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", генпрокурор підкреслила, що українське слідство дійде власних висновків.
"Генеральний прокурор Венедіктова не втручатиметься в такі політичні процеси. І навіть якщо будь-які президенти держав будуть робити такі заяви, ми будемо офіційно відповідати тільки в тому випадку, коли це передбачено законом. Якщо не передбачено, ніяких оціночних суджень ми надавати не будемо", – додала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 червня Деркач оприлюднив нібито чергові "плівки" з голосами, схожими на п'ятого президента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
На плівках були порушені питання про справу компанії "Бурісма", яка нібито заплатила сім'ї Байденів більше $3 млн.
У Порошенка "плівки" назвали грубо змонтованим фальсифікатом. А секретар РНБО Олександр Данілов назвав чергові "плівки Деркача" потужною інформаційною російською агресією.
Розвідувальні кола Сполучених Штатів звинуватили Деркача в зв'язках із російським шпигунським відомством.
Голова Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія використовувала Деркача, щоб очорнити кандидата в президенти США Джо Байдена.
10 вересня Міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти Деркача і трьох росіян. Вони звинувачуються в спробах вплинути на виборчий процес у США.