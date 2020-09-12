Україна проводить власну експертизу "плівок Деркача", – Венедіктова

Україна проводить слідство щодо записів, оприлюднених народним депутатом (позафракційним) Андрієм Деркачем, які у п'ятого президента України Петра Порошенка назвали фейком.

Як розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в інтерв'ю Савіку Шустеру, зараз проводиться експертиза "плівок Деркача" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Знову ж таки, експертизи: чи змонтовані плівки, чи можливо ідентифікувати голоси, все це відбувається... Слідство триває, слідчі можливості ми намагаємося не втратити. Чекаємо результати досліджень", – заявила вона.

За словами Венедіктової, українські слідчі будуть "приходити до власних висновків", не орієнтуючись на результати розслідування, оприлюднені в США.

Вона зазначила, що вважає перемогою той факт, що Україна не була втягнута в геополітику і політику національного рівня в США.

Коментуючи заяву Мінфіну США про те, що "плівки Деркача" є "відредагованими аудіозаписами", генпрокурор підкреслила, що українське слідство дійде власних висновків.

"Генеральний прокурор Венедіктова не втручатиметься в такі політичні процеси. І навіть якщо будь-які президенти держав будуть робити такі заяви, ми будемо офіційно відповідати тільки в тому випадку, коли це передбачено законом. Якщо не передбачено, ніяких оціночних суджень ми надавати не будемо", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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