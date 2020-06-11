Делегація України провела зустріч із російською стороною ТКГ у Мінську: що обговорили

Делегація України в четвер, 11 червня, зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Це сталося в Білорусі в рамках робочого візиту до країни, повідомляється в Telegram-каналі Офісу президента України.

Метою зустрічі було обговорення підвищення ефективності роботи групи.

Переговори в ТКГ. Ілюстрація

"Зустріч відбулася в рамках виконання домовленостей лідерів Нормандського формату і в продовження зустрічей української делегації в Берліні 2 червня і напередодні робочої поїздки української делегації до Парижа 12 червня", – розповіли в ОП.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше за останні 5 років переговорів щодо нормалізації конфлікту на Донбасі до складу ТКГ увійшли не російські призначенці, а проукраїнські активісти, які вимушено виїхали в 2014-му, як тільки почалася війна.

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