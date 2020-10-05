Україна проведе Кримський саміт: перші деталі від МЗС
Міністерство закордонних справ України збирається провести так званий Кримський саміт у межах “Кримської платформи".
Як повідомила на брифінгу, що транслювався на сторінці МЗС в Facebook, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, одна з можливих дат проведення саміту – День опору Криму російській окупації 26 лютого 2021 року.
“У рамках "Кримської платформи“ ключовим заходом має відбутись Кримський саміт. Є кілька дат, які сьогодні розглядаємо як можливі. Одна з них – це лютий, зокрема, 26 лютого – День опору російській окупації", – сказала вона.
За словами Джапарової, дата наразі є неточною через ситуацію з пандемією коронавірусу.
“Задача – це формування коаліції держав, які доєднаються до цієї ініціативи і допомагатимуть Україні тримати найвищий політичний рівень дискурсу", – додала дипломатка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Джапарова обурилася через те, що Росія не допускає міжнародних правозахисних організацій до тимчасово окупованого Криму і постачає зброю на Донбас.
Також Джапарова спростувала інформацію про те, що на одній із зустрічей у Києві держсекретар США Майк Помпео заявив, що Україні навряд чи вдасться повернути окупований Росією Крим.
Крім того, Джапарова повідомила, що ключовою загрозою для Чорноморського регіону є мілітаризація Росією українського анексованого Криму.