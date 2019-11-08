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8 листопада • оновлено в 17:45
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Україна проти Росії: суд ООН ухвалив переможне рішення

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У п’ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ.

Відповідне рішення було зачитано головуючим суддею на засіданні суду в Гаазі (Нідерланди).

"Ми виграли" - коротко прокоментувала проміжне рішення суду заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

"Ми виграли" - коротко прокоментувала проміжне рішення суду заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль

Lana Zerkal / Facebook

Міжнародний суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

Надалі Суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки за тривалі і систематичні порушення обох конвенцій.

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Тег
Міжнародний суд ООН
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Терр.ористическую Пед.ерацию будет судить Гаага, как Гитлера и его рейх! Все верно!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И шо? Победные реляции преждевременны. Впрочем, на фоне череды бесконечных зрад и это перемога
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Кристина Стефанова, касапские свиньи, шо забыли на наших сайтах?
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hunt andres
hunt andres
Что это было???))))
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