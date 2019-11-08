Україна проти Росії: суд ООН ухвалив переможне рішення

У п’ятницю, 8 листопада, Міжнародний суд ООН визнав наявність своєї юрисдикції розглядати позов України проти РФ.

Відповідне рішення було зачитано головуючим суддею на засіданні суду в Гаазі (Нідерланди).

"Ми виграли" - коротко прокоментувала проміжне рішення суду заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль Lana Zerkal / Facebook

Міжнародний суд ООН визнав наявність власної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Таким чином суд відмовив у розгляді заперечень Російської Федерації про наявність юрисдикції суду в цій справі.

Надалі Суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ініціювала позов проти Російської Федерації в січні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки за тривалі і систематичні порушення обох конвенцій.

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