Україна призупинить безвіз із Білоруссю: названо дату

Україна з початку вересня тимчасово призупинить дію угоди з Білоруссю про безвізові поїздки.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів набуде чинності з 1 вересня, повідомляється на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

Згідно з документом, українцям для поїздок у Білорусь знадобляться закордонні паспорти.

"Новий порядок виїзду поліпшить захист українських громадян, оскільки в разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян України закордонними установами є тривалою і складною, на відміну від оперативних процедур документування мандрівників у разі втрати закордонних паспортів", – пояснили в ДПСУ.

Також наголошується, що нововведення зменшить час проходження прикордонного контролю та простіше буде запобігти підробці українського паспорта у формі книжки.

Прикордонники уточнили, що українців, які після 1 вересня перебуватимуть у Білорусі без закордонних паспортів, під час повернення в Україну безперешкодно пропустять і за внутрішніми паспортами.

Facebook ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, після звинувачень у начебто втручанні України в справи Білорусі МЗС підготувало пропозиції щодо подальшого розвитку відносин із Мінськом.