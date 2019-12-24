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24 грудня • оновлено в 11:55
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Україна приготувала відповідь на поїзд Путіна через Кримський міст

3.1т
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Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка працює в Києві, моніторить ситуацію навколо запуску Росією поїздів через Керченський міст і готує відповідь.

Таку заяву зробив прокурор АР Крим Ігор Поночовний, передає "Крим.Реаліі". За його словами, швидше за все, буде кримінальне провадження, тому що є певний порядок в'їзду-виїзду на окуповану територію, який згідно із законом може відбуватися тільки через контрольні пункти пропуску між Херсонською областю та півостровом.

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Запуск потяга через Кримський міст

Запуск потяга через Кримський міст

RT

"Якщо громадянин потрапляє до Криму іншим шляхом, це адміністративне правопорушення, а якщо метою такого візиту було нанесення збитку, то кримінальне. Також є стаття, яка передбачає відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Однозначно діям компанії-перевізника буде дана оцінка", – сказав він.

При цьому він розповів, що вже є практика, коли одній особі було оголошено підозру після того, як ряд авіакомпаній продавали в Україні квитки на окупований півострів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 грудня президент Росії Володимир Путін відкрив рух поїздів через незаконно побудований Кримський міст на анексований півострів. У мережі вже жорстко відреагували на "досягнення наддержави".

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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. Талисман
. Талисман
В начале рашкинцы такие грозные, а потом позорно обтикают!
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. Талисман
. Талисман
Нужно ввести санкции против РЖД и запретить проезд по территории Украины! Пусть кругами обьезжают!
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Проезд поезда в Крым через Керченский пролив довёл наших майд,аунов до тихого истеричного визга.. ))
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. Талисман
. Талисман
Штуцер Лёва, А что, на расии уже майданы есть! Лапоть, не пались!
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