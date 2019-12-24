Україна приготувала відповідь на поїзд Путіна через Кримський міст

Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка працює в Києві, моніторить ситуацію навколо запуску Росією поїздів через Керченський міст і готує відповідь.

Таку заяву зробив прокурор АР Крим Ігор Поночовний, передає "Крим.Реаліі". За його словами, швидше за все, буде кримінальне провадження, тому що є певний порядок в'їзду-виїзду на окуповану територію, який згідно із законом може відбуватися тільки через контрольні пункти пропуску між Херсонською областю та півостровом.

Запуск потяга через Кримський міст RT

"Якщо громадянин потрапляє до Криму іншим шляхом, це адміністративне правопорушення, а якщо метою такого візиту було нанесення збитку, то кримінальне. Також є стаття, яка передбачає відповідальність за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Однозначно діям компанії-перевізника буде дана оцінка", – сказав він.

При цьому він розповів, що вже є практика, коли одній особі було оголошено підозру після того, як ряд авіакомпаній продавали в Україні квитки на окупований півострів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 грудня президент Росії Володимир Путін відкрив рух поїздів через незаконно побудований Кримський міст на анексований півострів. У мережі вже жорстко відреагували на "досягнення наддержави".

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