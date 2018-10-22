Україна приєдналася до продовження санкцій Євросоюзу проти Росії

До продовження персональних санкцій Євросоюзу проти Росії через її дії, які загрожують українському суверенітету, приєднались Албанія, Норвегія, Чорногорія та Україна.Країни-кандидати на вступ до ЄС Албанія і Чорногорія, член Європейського економічного простору Норвегія, а також Україна приєдналися до рішення Ради ЄС про санкції проти Росії. Про це в понеділок, 22 жовтня, повідомила Рада ЄС. "ЄС бере до відома цю позицію і вітає її", - йдеться в повідомленні.

Рада ЄС оголосила 13 вересня 2018 року, що продовжує обмежувальні заходи через дії, "які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України" на наступні шість місяців.

Санкції стосуються 155 фізичних осіб та 44 організацій. Індивідуальні санкції включають заморожування активів фізичних та юридичних осіб в Європейському Союзі, а також заборону на поїздки в країни ЄС.

Нагадаємо, що ці санкції були вперше запроваджені в березні 2014 року. Крім індивідуальних заходів, діють також економічні санкції, що зачіпають окремі сектори економіки Росії (до 31 січня 2019 року), і обмежувальні заходи, запроваджені у відповідь на "незаконну анексію Криму і Севастополя", які діють до 23 червня 2019 року.