Україна приєдналася до міжнародного "Партнерства Біарріц"

Україна стала повноправною учасницею "Партнерства Біарріц" – міжнародної ініціативи рівних прав і можливостей для всіх.

Як повідомляється на офіційному сайті президента України, у травні Кабінет міністрів шляхом голосування підтримав приєднання країни до міжнародного "Партнерства Біарріц". Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба скерував відповідний лист уряду до Міністерства Європи та закордонних справ Франції із заявою щодо участі України в проекті на постійній основі.

Офіційний лист-відповідь глави МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на урочистій зустрічі з нагоди приєднання України до "Партнерства Біарріц".

У зустрічі взяли участь Кулеба, дружина президента Олена Зеленська, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, посли країн G7 та Швеції, а також представники міжнародних організацій.

"Це важливий крок для України на шляху до встановлення рівності в широкому сенсі – незалежно від статі, віку, культурних, фізичних або ментальних відмінностей. Досвід і підтримка країн-учасниць та експертиза, зібрана в межах "Партнерства Біарріц", безумовно, стануть величезною допомогою в роботі над створенням рівних можливостей для всіх українців", – заявила перша леді.

У межах партнерства Україна як повноправна учасниця бере на себе зобов’язання у п’яти сферах. Це розвиток безбар’єрного публічного простору, дружнього до сімей з дітьми та маломобільних груп населення; навчання дітей принципів рівності жінок і чоловіків; запобігання насильству; зменшення розриву в оплаті праці жінок і чоловіків; створення більших можливостей для чоловіків піклуватися про дітей.

"Партнерство Біарріц" було започатковане лідерами країн G7 на саміті в місті Біарріці (Франція) 25 серпня 2019 року під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. Мета ініціативи – посилити відповідальність та консолідувати зусилля міжнародної спільноти щодо досягнення гендерної рівності.

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