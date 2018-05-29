Україна придбає французьких гелікоптерів на 551 мільйон євро

Україна домовилась про купівлю у Франції 55 вертольотів, повідомляють у міністерстві внутрішніх справ. Сума угоди складе 551 мільйон євро.Уряди України та Франції у вівторок, 29 травня, підписали угоду щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту. Сума угоди склала 551 мільйон євро, повідомляє міністерство внутрішніх справ України.

Глава українського МВС Арсен Аваков повідомив, що цього року Україна отримає перші чотири гелікоптери для нової служби реагування МВС, які виконуватимуть рятувальну та медичну функції.

"За умовами угоди, французькі партнери в два етапи поставлять в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 гвинтокрилів. З них, 21 гелікоптер - моделі Н225 - найбільші вертольоти в світі, які мають вантажопідйомність понад 10 тон і вони не випускаються в Україні, а нам вони потрібні", - зазначив Аваков.

МВС планує отримати вертольоти трьох моделей - Н145, Н125 та Н225, які поповнять вже існуючий вертолітний парк МІ-8.

Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть порятунок та громадський порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону й безпека на дорогах.