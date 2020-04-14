Утро.

Сводки из АТО.

Сводки коронавируса.

Сводки пожара в Чернобыле.

Сводки загрязнения воздуха.

Курс валют.

Рядовой швейцарец или там нидерландец уже бы повесился на дереве от этого ритма.

Как эта наша прекрасная страна ещё не на*бнулась?!

Мы просто перманентно живем в одном сплошном пизд*це, где на смену одному без перерыва на обед приходит новый пизд*ц.

Украина превратилась в одну большую чрезвычайную ситуация.

Круглосуточно работают три еле дышащие экстренные службы:

101 - пожарные

102 - полиция

103 - врачи

И украинские военные все так же круглосуточно на войне.

При этом.

Всем на всех пох*й.

Одни жгут листву и жарят шашлыки в обход запретов.

Другие ходят в церковь, когда надо сидеть дома.

Третьи разворовывают остатки бюджета когда надо его наполнять.

Четвёртые 25 лет не могут реформировать советскую бесплатную медицину.

Пятые блокируют законы, чтобы себе урвать.

Враньё, бездействия, слабость, популизм и полная профнепригодность стали символом нашего времени.

А ещё тотальное пох*изм, неуважение друг к другу и безбожное воровство.

Вот такую страну мы все вместе построили и продолжаем дальше строить.

А пока.

Вместо ветра перемен мы все дружно молимся дождю и с ужасом ждём ветер из Чернобыля.