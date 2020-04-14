Головна Новини
14 квітня • оновлено в 10:48
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
Всі статті автора

Украина превратилась в большую ЧС: одни жгут листву, другие воруют

8.1т
Читати матеріал російською

Утро.

Сводки из АТО.

Сводки коронавируса.

Сводки пожара в Чернобыле.

Сводки загрязнения воздуха.

Курс валют.

Рядовой швейцарец или там нидерландец уже бы повесился на дереве от этого ритма.

Как эта наша прекрасная страна ещё не на*бнулась?!

Мы просто перманентно живем в одном сплошном пизд*це, где на смену одному без перерыва на обед приходит новый пизд*ц.

Украина превратилась в одну большую чрезвычайную ситуация.

Круглосуточно работают три еле дышащие экстренные службы:

101 - пожарные

102 - полиция

103 - врачи

И украинские военные все так же круглосуточно на войне.

При этом.

Всем на всех пох*й.

Одни жгут листву и жарят шашлыки в обход запретов.

Другие ходят в церковь, когда надо сидеть дома.

Третьи разворовывают остатки бюджета когда надо его наполнять.

Четвёртые 25 лет не могут реформировать советскую бесплатную медицину.

Пятые блокируют законы, чтобы себе урвать.

Враньё, бездействия, слабость, популизм и полная профнепригодность стали символом нашего времени.

А ещё тотальное пох*изм, неуважение друг к другу и безбожное воровство.

Вот такую страну мы все вместе построили и продолжаем дальше строить.

А пока.

Вместо ветра перемен мы все дружно молимся дождю и с ужасом ждём ветер из Чернобыля.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в зоні ЧАЕС" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Теми
Пожежа в зоні ЧАЕС Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Алексея Давиденко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
5
Смішно
8
Цікаво
92
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bender bender
bender bender
таки правда!тільки одне ні.ніхто нічого в цій країні і не намагався збудувати.основне правило-вилізти нагору,поближче до корита,хапанути і звалити.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Просте питання: чи може автор видаляти коментарі? Роз'ясніть, будь ласка, хто знає.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Не подобається? Тож зроби щось корисне хоча б для однієї людини не зі своєї родини й напиши. Невже більшість українців цього не розуміють - така писанина не зараховується як корисна справа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги