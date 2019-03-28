"Україна повинна стати парламентською республікою": Насіров звернувся до українців

Україна повинна стати парламентською республікою за європейським зразком, а всі відповідальні політичні сили і лідери громадської думки зобов'язані визнати необхідність реформи влади.

З такою заявою виступив голова Державної фіскальної служби, кандидат на посаду президента України Роман Насіров. Своє звернення політик опублікував на сторінці у Facebook, перерахувавши 10 ключових позицій.

1. Вибори президента України не вперше в політичній історії нашої країни стають приводом для громадянського протистояння, що зобов'язує нас серйозно порушити питання про необхідність конституційної реформи.

2. Чинна система, побудована на конфлікті всередині виконавчої влади, неминуче провокує конфлікт між президентом і урядом, коли президент призначає керівництво областей, а уряд несе відповідальність за фінансування соціальних і економічних програм.

Роман Насіров

3. Всі політичні сили та лідери громадської думки, які відповідально ставляться до того, що відбувається, зобов'язані визнати той факт, що нам необхідна реформа влади за зразком провідних європейських країн. Інакше кажучи, Україна повинна стати парламентською республікою.

4. Влада в областях повинна обиратися жителями, а не призначатися з Києва.

5. Місцеве самоврядування має бути позбавлене політичного забарвлення і надати право громадянам займатися благоустроєм території свого місця проживання незалежно від чинних політичних ідеологій.

6. Ганебним для України є факт, коли суспільство не просто живе в очікуванні фальсифікацій під час виборів президента, а й пов'язує ці дії з чинною владою, що є неприпустимим для країни, що стала на шлях європейський інтеграції, і що неминуче дискредитує державу як в очах громадян, так і в очах наших міжнародних партнерів.

7. У цьому році нам належить не тільки обрати президента, а й сформувати новий парламент, що неминуче призведе до хвилі популізму і обіцянок, які ніколи не будуть виконані, але викличуть черговий виток громадських дискусій, які відволікатимуть громадськість від реальних і нагальних проблем.

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8. Всі ці фактори з високим ступенем ймовірності можуть стати причиною подальшої політичної та економічної кризи, що в умовах світової конкуренції може погіршити наше становище у світовій системі розподілу праці.

9. Я звертаюся до всіх політичних сил і закликаю найперше зайнятися реформою державної влади, бо не може слабка держава побудувати сильну економіку, справедливу соціальну систему і сучасну армію.

10. Україна — не перша держава у світі, яка переживає подібну кризу, і ми зобов'язані довести всьому світу, що здатні й гідні того, аби стати повноцінним учасником в системі міжнародної безпеки і дати нашим громадянам гідний правовий і соціальний захист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров заявив, що в Україні для наповнення Пенсійного фонду й істотного підвищення пенсій необхідно збільшити розмір мінімальних зарплат.

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