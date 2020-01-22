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22 січня • оновлено в 22:36
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"Україна повинна бути унікальною": Арахамія виступив проти синхронізації законодавства з ЄС

1.5т
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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації свого законодавства з Європейським союзом.

Замість цього необхідно створити "власні правила гри" і використовувати конкурентні переваги, вважає депутат. Про це він заявив під час виступу в Давосі, передає Укрінформ.

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Давид Арахамія

Давид Арахамія

delo.ua

"Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої гармонізації законодавства. Однак я вважаю, що для України це неправильно. Якщо слабка економіка об'єднується з сильною, то завжди буде залишатися слабкою, граючи за однаковими правилами", – сказав Арахамія.

Він вважає що, в Україну будуть приходити інвестори "заради використання наших відмінностей".

"Ці слова можуть бути непопулярними в Європарламенті або де-небудь ще, але ми повинні зайняти якесь унікальне місце, поки не станемо сильнішими, і вже тоді можемо синхронізуватися", – сказав Арахамія.

Раніше OBOZREVATEL писав, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який разом з президентом Володимир Зеленським прибув на економічний форум в швейцарський Давос, дав коментарі пропагандистам Кремля.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Давид Арахамія
Теги
Європейський Союз Законодавство
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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