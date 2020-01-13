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13 січня • оновлено в 20:46
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Україна повертається в ПАРЄ: в Раді ухвалили рішення

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Комітет із міжнародних справ Верховної Ради підтримав постанову про відновлення участі України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Рішення було затверджено у понеділок, 13 січня, на засіданні, повідомила в Facebook глава української делегації, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

"Комітет ВР із питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва розглянув мій проєкт заяви парламенту України "Про участь Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році" та підтримав цей документ, рекомендувавши розглянути його в сесійній залі Верховної Ради", – написала вона.

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Україна повертається в ПАРЄ

Україна повертається в ПАРЄ

Ясько пояснила суть документа.

"Україна – член Ради Європи з 1995 року і виконує Статут організації і свої зобов'язання (на відміну від Росії). Тому ми повинні працювати в Комітеті Міністрів і Парламентській Асамблеї. Будемо об'єднуватися з партнерами, друзями і переконувати опонентів, щоб допомогти Раді Європи вийти з кризи і повернутися на шлях дотримання власних цінностей. Наша делегація повинна їхати до Страсбурга – щоб боротися там за Україну і європейські цінності для самої Ради Європи. Ми усвідомлюємо, що там буде непросто. Але нова делегація має нову стратегію і конструктивну програму дій на зимову сесію ПАРЄ", – розповіла нардепка.

Вона пообіцяла представити цю постанову на пленарному засіданні Верховної Ради вже найближчими днями.

Відзначимо, що найближча сесія ПАРЄ розпочнеться 27 січня у Страсбурзі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ПАРЄ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное то что ,осознают и ни одного свидомитого вы-родка на сайте
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Уверен со спущенными штанами ,это в духе опущенцев.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Недолго музыка играла...Депутат ЕП,со всеми доплатами, деньгами на помощников,офис и т.д может получать до 60 000 евро.А для х о х л а гроши это фсе...
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