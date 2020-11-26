1 грудня ВР планує ухвалити бюджет -2021. Нагадаю, що 275 депутатів із партій "Слуга народу","Батьківщини"," За майбутнє" і групи "Довіра" підтримали в першому читанні проект бюджету на 2021 рік. Знаючі люди переконані, що ціна успішного голосування - це виділення так званого депутатського фонду у 7.4 мільярди гривень для потреб депутатів, які підтримають владу. І як бонус, кілька хлібних посад для бюджетних союзників, таких як Державна продовольчо-зернова корпорація.

Окрім того, збільшення видатків на утримання ВР і 700 мільйонів для парламентських партій.

В той же час за даними Державної служби статистики в 2019 році населення України скоротилося на 272 тисяч 297 людей: народилося 308 817, померло - 581.114. Це - найсумніші показники за останні роки. В 2020 році - будуть ще гірші.

Що це означало б для адекватної влади?

Це мусило б спонукати формувати бюджет життя.

Тобто заморозити всі видатки для розкошування владців; закупівля нових машин, комп`ютерної техніки, фінансування будівництва фонтанів, пам’ятників та бюджетної підтримки ЗМІ, реклами, соціології…

Про космічні премії та доплати посадовців на час пандемії забути.

А якщо 1,5 тисячі доларів мало, щоб дітям купити морозиво, як каже Саакашвілі, то можна працевлаштуватися в лікарні або школи…

І для всіх: від Президента й Нафтогазу - до очільника найменшої ОТГ.

Пріоритети: малий і середній бізнес, охорона здоров‘я і зарплати медиків, освіта й зарплати вчителів та викладачів, довкілля, питна вода, тобто всі державні програми щодо профілактики захворювань!

Сьогодні питання стоїть саме так:

чи буде у нас бюджет життя чи бюджет для владців і МВФ!

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