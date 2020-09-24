Україна попросила перенести візит Зеленського в Білорусь на рік, – посол

Україна ініціювала перенесення на рік українсько-білоруського ІІІ Форуму регіонів, який повинен був відвідати президент Володимир Зеленський. Захід спочатку планувався на 8-9 жовтня в місті Гродно (Білорусь).

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, про зміну планів в інтерв'ю газеті "Україна Бізнес Ревю" розповів посол Білорусі в Україні Ігор Сокол. За його словами, спільна підготовча робота до Форуму фактично перекреслена. Крім того, дипломат вважає, що від цього насамперед постраждають економіки країн і міжрегіональні зв'язки.

"Форум регіонів України та Білорусі в Гродно в жовтні планувався як центральна подія на двосторонньому треку. У липні ми направили запрошення від імені білоруського уряду всім керівникам українських регіонів. Станом на серпень були отримані підтвердження участі від половини областей України", – розповів Сокол.

"Опрацьовувався офіційний візит Володимира Зеленського в Білорусь. Буквально днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік", – додав він.

Підсумовуючи, білоруський посол зазначив, що його країна готова підтримувати зв'язки з Україною на локальних рівнях, якщо Київ відмовляється від глобального.

"Руйнувати легко, створювати набагато важче. Якщо керівництво України поставило відносини "на паузу", значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові", – сказав Сокол.

Нагадаємо, перша зустріч Зеленського і тоді п'ятого президента Білорусі Олександра Лукашенка відбулася в жовтні 2019 року на ІІ Форумі регіонів двох країн у Житомирі.

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