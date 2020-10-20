Україна, Польща і Литва активізують співпрацю в сфері безпеки через погрози Росії

Україна, Литва і Польща активізують співпрацю у сфері безпеки у форматі "Люблінського трикутника" на тлі можливого посилення впливу РФ після виборів у Білорусі.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом, повідомила пресслужба РНБО. Керівники відомств безпеки трьох країн найближчим часом проведуть зустріч.

"Можливе посилення впливу РФ – виклик для України, Литви та Польщі. Наша співпраця є важливою для збереження миру і спокою в регіоні", – сказав Данілов.

Він подякував Литві за підтримку України в її боротьбі зі збройною агресією РФ у відновленні територіальної цілісності й суверенітету держави.

Литовський посол зазначив, що його країна й надалі підтримуватиме Україну в її протистоянні з РФ, а також її європейські та євроатлантичні прагнення.

"Ми будемо з вами до вашої, а значить і нашої перемоги", – сказав Сарапінас.

За його словами, Литва послідовно надаватиме Україні допомогу у військовій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща, Литва й Україна створили новий формат тристоронньої співпраці – "Люблінський трикутник". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що він стане важливим елементом зміцнення Центральної Європи й України як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів.