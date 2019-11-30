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1 грудня • оновлено в 06:27
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Україна різко змінила рішення щодо переговорів із НАТО: офіційна позиція

30.9т
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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відправиться на конференцію NATO Engages, яка буде проходити паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, незважаючи на рішення МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда". Відзначається, що такий крок був зроблений через громадську критику на адресу української влади щодо відсутності представників країни серед учасників конференції.

Як стало відомо, Пристайко візьме участь у панелі під назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом із міністрами оборони Естонії і Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.

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Україна змінила рішення щодо переговорів із НАТО

Україна змінила рішення щодо переговорів із НАТО

Раніше віцепрем'єр Дмитро Кулеба заявив, що Україна на конференцію не поїде. "Глава МЗС України Вадим Пристайко не братиме участі в тематичному заході на полях ювілейного саміту НАТО 3 грудня. Side-event, на який було відправлено запрошення міністру, має формат політологічноі подіумної дискусії", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президента України Володимира Зеленського на зустріч країн НАТО в Лондоні не покликали.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Вадим Пристайко Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України НАТО
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе, до свiтлих залiв, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"Подумала и стала кушать". «Руслан и Людмила»
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Про ПАНЕЛЬ это точно? Думал что Украина все таки не пойдет на ПАНЕЛЬ... Нет таки пошла...Компашка то какая на ентой самой панели...Е б и .. не хочу...
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