"Буде новий закон": Зеленський розкрив нюанс щодо "формули Штайнмаєра" для Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде узгоджувати текст "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

Про це повідомлено Спеціального представника глави ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Мартіна Сайдіка, сказав Зеленський на пресбрифінгу в Офісі президента у вівторок, 1 жовтня.

"Ми відповіли на лист Сайдіка, що ми погоджуємо текст формули Штайнмаєра, яка буде імплементована в новий закон, якого ще немає", – відзначив він.

Володимир Зеленський скрін відео

Йдеться про документ про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, який буде містити положення "формули".

Президент також пояснив, що означає "план Штайнмаєра"

"Це насправді 1-2 речення. Тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, відомий так само, як закон про особливий статус Донбасу, починає діяти на постійній основі за умови, коли там відбудуться місцеві вибори, проведені відповідно до Конституції України та законодавства України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів. Це означає, що жодних виборів під дулом кулеметів не буде!" – наголосив він.

Пропонуємо переглянути відео брифінгу:

Як писав OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів у ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

18 вересня російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко ж заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який нібито відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.

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