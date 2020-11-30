Україна почала жорстко говорити з Росією в ТКГ, – Гармаш

На переговорах щодо Донбасу в Тристоронній контактній групі процес зрушився з мертвої точки і Україна почала категорично спілкуватися з країною-агресором Росією.

Про це, як передає "Україна 24", заявив представник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш. За його словами, зараз мова про висунення ультиматумів нашій країні з боку окупантів не йде.

"Швидше Україна почала говорити жорсткою мовою з Росією. Швидше це ми принципово поставили питання... Російська сторона вже давно не ставить ніяких питань про конституційні поправки. Тому що в Мінських домовленостях давно написано, що – конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація, з урахуванням особливостей самоврядування в ОРДЛО", – зазначив Гармаш.

Також журналіст розповів, що представники Російської Федерації від ОРДЛО озвучили план, згідно з яким до 2050 року тимчасово окуповані території Донбасу нібито повинні отримати особливі повноваження.

Однак Україна не приймає подібні ініціативи для розгляду. Адже вони висуваються невизнаними "Л/ДНР", які не мають статусу учасників Мінського процесу. У зв'язку з цим українська делегація наполягла, щоб РФ взяла на себе відповідальність за вказаний план і офіційно подала його як свій власний.

Підсумовуючи, Гармаш підкреслив, що не вважає нинішню ситуацію патовою, оскільки, за його словами, вперше за шість років є певні зрушення в переговорах.

"Найсуттєвіше зараз, що ми змінили тактику, ми стали більш жорсткими в тому плані, що ми почали вимагати від Росії відповідальності за те, що відбувається", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гармаш заявив, що засідання ТКГ, яке відбулося 25 листопада, було одним з найбільш напружених. За його словами, представникам окупантів вдалося вивести з рівноваги навіть голову української делегації Леоніда Кравчука.