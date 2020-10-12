Україна побудує нові військово-морські бази в Чорному і Азовському морях

Україна за допомогою Великобританії планує побудувати на Чорному та Азовському морях дві сучасні військово-морські бази.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква. Він підкреслив, що йдеться про будівництво нових баз за участю британських фахівців, а не розміщення військових Великобританії.

"Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їхні помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському", – сказав заступник голови ОП.

Він також повідомив, що президенту України Володимиру Зеленському були представлені можливості британських компаній, які можуть будувати такі бази, і це буде предметом подальших переговорів.

"Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів – це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво таких компонентів. Найближчими місяцями будуть йти інтенсивні переговори між Україною, Британією і, що не виключено, іншими країнами, які є нашими стратегічними партнерами", – сказав Жовква.

Як писав OBOZREVATEL, Україна підписала з Великобританією меморандум про співпрацю у військово-технічній сферах. Документ передбачає фінансування Британського експортно-кредитного агентства в розмірі 1,25 млрд фунтів (36,5 млрд грн).