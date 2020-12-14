Україна планує призначити посла в Туркменістані – ЗМІ

Українська сторона подала запит на агреман для Віктора Майка на посаду посла в Туркменістані.

Про це повідомляють ЗМІ Туркменістану. Кандидатура була схвалена керівництвом країни в найкоротші терміни.

Віктор Майко в період 2005-2010 рр. вже працював послом України в Ашхабаді. За цей час українсько-туркменські торгово-економічні відносини знаходилося на безпрецедентно високому рівні, товарообіг між Україною і Туркменістаном досягав у той період рекордних 6 млрд. Дол. США.

За даними ЗМІ, Туркменістану знадобилося всього кілька днів, для того, що б схвалити кандидатуру Віктора Майка. Український дипломат добре відомий як в вищих політичних, так і громадських колах Туркменістану.

Експерти відзначають, що в останні роки активність між двома країнами істотно знизилася. У 2019 українсько-туркменська торгівля зменшилася на 43% порівняно з 2018 роком і склала 168 млн. дол. США. За 10 місяців 2020 року, товарообіг продовжив падіння на 40%.

Призначення послом України людини, яка добре знає країну і регіон, який довів свою результативність, видається, за словами джерел, цілком правильним кроком.

Також є інформація, що в найближчі дні МЗС України планує провести нараду послів, які представляють нашу країну на вищому дипломатичному рівні по всьому світу.

У зв'язку з цим виникає питання, як українська дипломатія допомагає розвитку торгово-економічних відносин з нашими зарубіжними партнерами, рівень співпраці з якими за останні роки впав до катастрофічно низького рівня. Продовжують рватися економічні зв'язки з ключовими торговими партнерами, українські підприємства, продукція яких орієнтована на експорт стоять без діла і десятки тисяч наших громадян залишаються без роботи на вулиці.

Нарада послів допоможе відповісти на питання – чи існує якась дорожня карта в уряду України і Міністерства закордонних справ щодо активізації експорту товарів української продукції і послуг, відновлення наших позицій на традиційних торгових ринках, і зусилля із вирівнювання платіжного балансу України.