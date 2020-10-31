1. На місцевих виборах, на відміну від президентських або парламентських, не буває одного єдиного переможця. Перемагають тенденції. І то - не завжди очевидні. Недавні (25 жовтня) місцеві вибори в Україні і їх результати не стали ні переломом, ні точкою біфуркації, ні зміною вектора, ні відкриттям нової епохи. Але вони помітно поглибили чотири процеси - три конструктивних (з точки зору майбутнього країни), і один деградаційний.

2. Перший конструктивний: децентралізація та "проростання" держави "знизу", досвід розвитку "земства" - політичної суб'єктності на місцях, бюджетна і управлінська децентралізація, яка, всупереч багатьом російським спостерігачам і кремлівським мешканцям, є не передвісником, а альтернативою федералізації і розповзання держави.

3. Один з наслідків: поступово складається "семи-мерщина" - горизонтальна мережа відносин між регіональними елітами, об'єднаними не так політичними або ціннісними, скільки прагматичними пріоритетами. Не випадково в багатьох містах перемогли місцеві мерські партії. У разі тимчасової недієздатності держави в умовах надзвичайної ситуації (всяке буває) значення "семи-мерщини" може виявитися унікальним для збереження країни і політичної системи.

4. Другий конструктивний процес: люди порозумнішали, а партія "Слуга народу" і сам Володимир Зеленський перестали вводити електорат в стан ейфорії, трансу і ірраціональної когнітивної турбулентності. Бренд "слуг" перестав працювати автоматично, як то було в 2019 році. В результаті, кандидати від цієї партії вийшли до другого туру тільки на виборах мерів (серед великих міст) рідного Зеленському Кривого Рогу та Полтави, та й то не завдяки президенту. На початку 2019-го иитх, що повірили в чудо Зеленського, виявилося три чверті дорослого населення. Але аванс не було підтверджено політичними або соціально-економічними успіхами.

5. Третій конструктивний процес: розвиток політичної конкуренції і поліархії. Тепер ніде ніякоъ "пропрезидентської більшості" не залишилося, але є складна комбінація різних політичних сил, партій і угруповань, які змушені шукати спільну мову, компроміс і створювати довгострокові або ситуаційні коаліції. Вплив олігархів і олігархічних партій великий, але навіть у них немає ніякої монополії.

6. Деградаційний процес: все це відбувається на тлі спаду держави, який триває - як конструкції, яка вибудовується зверху і покликаної модерувати загальнонаціональні політичні та економічні процеси, а також - генерувати загальнонаціональну ідентичність і смисли розвитку. П'ять легендарних питань від Зеленського, винесені на плебісцит, стали іміджевим ударом - чи то особисто по президенту, чи то по політичному режиму в цілому, то чи по державі як такій. Чи то по всім трьом відразу. (Саме тому спікер Дмитро Разумков, який розраховує на продовження політичної кар'єри після краху "зеленого" проекту, не просто дистанціювався, але сховався від коментування цієї теми.)

7. Пост-колоніальна свідомість української політичної системи проявляється в тому, що Росія і російський фактор залишаються "нульовим кілометром", по відношенню до якого в Україні шикуються основні ідентичності і політичні позиції. На цих виборах також одна з головних ліній розмежування пройшла не між "правими" і "лівими", не між прихильниками різних підходів в політиці, економіці та місцеве самоврядування, не між лібералами, соціал-демократами і консерваторами, а в залежності від ставлення до Росії, Кремля, статусу російської мови, природи російсько-українського конфлікту. На умовно проросійському полюсі - ОТЗЖ Медведчука - Рабиновича - Бойко, а також Партія Анатолія Шарія. На умовно проукраїнському полюсі - ЄС Порошенко, а також "Батьківщина" Юлії Тимошенко і "Свобода". Не те щоб перші - це "п'ята колона", прихильники "Русского Мира" або "кримнашисти", але багато хто з них з натхненням дивляться останкінські телеканали, вважають Росію дружньою країною, події на Донбасі - "громадянською війною", а Путіна, Трампа і Медведчука - видатними політиками сучасності. Цей лояльний до РФ електорат може оцінюватися в 15–20% - в залежності від критеріїв "проросійськості". При цьому ідеологічно "медведчуківці" і "порошенківці" практично однакові - їх можна визначити як стихійних консерваторів.

8. Деякі російські спостерігачі намагаються визначити головних конкурентів української політики як "партію війни" і "партію миру", але опоненти звинувачують їх в маніпуляції і вказують на те, що в воюючій країні, якою за фактом є Україна, доречніше говорити про "партії опору "і" партії капітуляції ".

9. На українських місцевих виборах в 1994 році явка склала 75,5%, в 1998-му - 71%, в 2002 - 69%, в 2006-му - 67%, в 2010-му - 50%, в 2015-му - 46,6%, зараз - 37%. Однак було б аморальним робити будь-які висновки про нинішніх показниках явки - мовляв, люди втратили інтерес, розчарувалися, пішли в себе і не повернулися і т.д. - в умовах вірусної пандемії, коли дорога з виборчої дільниці може раптово загорнути в сторону цвинтаря. На деяких ділянках по одній кабінці залишали спеціально для голосування громадянам з симптомами коронавірусу.

10. Серед відвертих профанацій на цих виборах слід згадати: (1) махінації з "парашутистами" (зловживання правом громадян самостійно змінювати свою "виборчу адреса" без підтверджуючих документів); (2) неадекватний для неолігархічних партій і кандидатів розмір застави; (3) підкуп за допомогою "виборчих сіток"; (4) сумнівна необхідність голосування за партійними списками в населених пунктах з кількістю виборців понад 10 тисяч; (5) плебісцит - п'ять питань від Зеленського, які стали одночасно шедевром політичної пародії і політтехнологічним і правовим фіаско.

11. Саме місцеве самоврядування стає основним контуром виживання України - на тлі профанації існуючого політичного режиму. Місцеві вибори не створили в загальноукраїнському масштабі революційної або передреволюційної ситуації. Однак загальнонаціональні виклики (наприклад, скандал навколо Конституційного Суду, загроза втрати шенгенського "безвізу") можуть увійти в резонанс з регіональної протестною активністю (а другий тур виборів мера - 15 листопада). Тим більше пізня осінь - улюблений час для українських революцій і майданів.

12. Як би там не було, далі буде СКЛАДНІШЕ і ЦІКАВІШЕ.

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