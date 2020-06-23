Україна пішла від "русского міра", – Орєшкін

Ніколи за останні триста років Україна так далеко не була від Москви, як при президенті РФ Путіні.

Таку думку висловив в інтерв'ю "Сегодня" російський політолог Дмитро Орєшкін. За його словами, рейтинг Путіна падає.

"Падає щомісяця. У зв'язку з коронавірусом. У зв'язку з економічними проблемами. У зв'язку з тим, що Путін виглядає погано. У зв'язку з тим, що він програє", – пояснив Орєшкін.

За його словами, розмови про "русский мір" закінчуються нічим.

"Україна від "русского міра" пішла. Причому ніколи за останні триста років Україна так далеко не була від Москви, як зараз, при Путіні. Це не просто сусід – хороший чи не дуже. А вороже налаштована держава, з якою де-факто тліє неоголошена війна. Велика Україна йде в Європу з усіма кінцями. Великий привіт Російській Федерації! І особисто Володимиру Володимировичу Путіну", – уклав політолог.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, постійне нав'язування ідеї "русского міра" через російську мову всьому світу стало прорахунком президента Росії Володимира Путіна. Цивілізовані країни згуртувалися в боротьбі проти цієї гібридної "зброї".