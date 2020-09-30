Україна підтримала Азербайджан у війні за Карабах

Зважаючи на ситуацію щодо спалаху бойових дій у Нагірному Карабасі Україна і надалі підтримуватиме територіальну цілісність Азербайджану в його конфлікті з Вірменією.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 30 вересня. Він зазначив, що напередодні розмовляв щодо цього питання зі своїм азербайджанським колегою (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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"Одним із наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як він підтримував нашу в міжнародно визнаних кордонах. Цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", – запевнив глава МЗС.

Він підкреслив, що нині найголовніше – запобігти подальшому розпалюванню конфлікту та припинити кровопролиття.

Кулеба додав, що вже поспілкувався телефоном про це з міністром закордонних справ Азербайджану. Крім того, за його словами, українське МЗС веде перемовини з іноземними партнерами, щоб мати скоординовану позицію щодо ситуації в Нагірному Карабасі.

"Наша позиція дуже чітка: війна – це завжди горе, жертви і руйнування. І ми щиро співчуваємо стосовно того, що зараз на Кавказі відбуваються ці події. Нинішня ситуація красномовно свідчить про те, що так звані заморожені конфлікти у будь-який момент можуть вибухнути, це осередки нестабільності в Європі. І міжнародна спільнота має відповідним чином ставитися до їхнього врегулювання", – підсумував Кулеба.

Карта щодо ситуації довкола Нагірного Карабаху

Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL. А також про те, у чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Міністерстві закордонних справ України висловили занепокоєння щодо загострення відносин між Вірменією та Азербайджаном та закликали сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.