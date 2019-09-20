Україна підпише "формулу Штайнмаєра": названі терміни

Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" до зустрічі у "нормандському форматі", однак спершу на трьох ділянках фронту на Донбасі мають бути розведені війська.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Українській правді".

"Так, це одна з двох умов для зустрічі лідерів, про які ми домовилися. Друга – ми очікуємо, що на трьох контрольних ділянках будуть розведені війська. Потім росіяни додали ще й третю умову, яка звучить як "напрацювання чітких формулювань для заяви лідерів", – сказав глава українського МЗС.

Пристайко також зазначив, що Тристороння контактна група 18 вересня у Мінську через технічне непорозуміння письмово не погодила умови проведення виборів на окупованій частині Донбасу.

"У середу у Мінську Тристороння контактна група дійсно виконала вказівку "нормандської четвірки" про письмове погодження тексту цієї формули. Вони справді мали це зробити, але виникло технічне непорозуміння у самій ТКГ. А ще, дійсно, представник України висловив певні зауваження, які, я думаю, будуть опрацьовані пізніше", – сказав міністр.

Він не виключив, що у текст, який обговорюється на засіданні ТКГ, можуть бути внесені зміни. "На що він перетвориться – чи залишиться без змін, чи щось буде додано – це повинна вирішити Тристороння контактна група", – наголосив Пристайко.

Вадим Пристайко "Цензор.НЕТ"

Крім того, міністр наголосив, що Україна погодилася на "чітко виписані формулювання, які обговорювали радники".

"У вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодили не "формулу Штайнмаєра", а інше чітке формулювання. В ній також ідеться про те, що закон про особливий статус застосовується on temporary basis, тобто на тимчасових умовах, з моменту проведення виборів, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам", – пояснив глава МЗС України.

Він додав, що загальне формулювання, щодо якого досягнуто домовленостей, "викликає дуже багато трактувань", що, зокрема, завжди відбувається на переговорах у Мінську.

"Але зараз це не завдання ні "нормандської четвірки", ні МЗС – це завдання передане Тристоронній контактній групі. От коли вони переформулюють точніше, тоді ми отримаємо, подивимося, що трапилося з нашою пропозицією і чи можемо це пропонувати лідерам для того, щоб вони зустрічалися", – сказав міністр.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння у зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО , після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.

Тільки коли "особливий статус" буде закріплено у Конституції, Україна отримає контроль над кордоном.

Фактично "план Штайнмаєра" узаконює "Л/ДНР" у складі України, але в той самий час Київ не матиме контролю над цими територіями.

Обговорити скандальну формулу Путін і Зеленський можуть на "нормандському саміті", який, як очікується, відбудеться у вересні.

18 вересня російський "Інтерфакс" повідомив, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра", що стосується врегулювання на Донбасі.

Однак глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що дав згоду на неї ще 2 вересня.

Незабаром була озвучена і позиція представника України у Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.

19 вересня у мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах у Мінську.

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