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17 лютого • оновлено в 11:45
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Україна підготувала відповідь Росії в Радбезі ООН: нардеп розкрила подробиці

1.2т
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Україна використовує ініційоване Росією засідання Ради безпеки ООН, щоб показати, як Кремль не виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей.

Про це заявила в ефірі ObozTV народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, коментуючи заплановане на 18 лютого відкрите засідання Радбезу ООН.

Як зазначила нардепка, Росія використовує свій статус у Раді безпеки ООН, щоб в чергову річницю підписання Мінських угод "показати себе миротворцями".

За словами Верещук, українська сторона повинна використовувати цю можливість, щоб показати, як Росія виконує домовленості, досягнуті 9 грудня на переговорах "нормандської четвірки".

"А також треба додати резолюцію ПАРЄ від 30 січня, де Росію позначають стороною (конфлікту на сході України – ред.), і де зобов'язують Росію виконати Мінські угоди. З цієї резолюції можна буде подивитися, що саме Росія, яка зобов'язувалася виконувати свою частину Мінських угод, з цього всього виконала", – зазначила "слуга народу".

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"Це хороша платформа, де ми можемо про все це поговорити – і режим припинення вогню, він мав бути двосторонній, і демілітаризація, і місія ОБСЄ не має доступу, і інше по пунктах – там є про що спитати Росію", – підкреслила вона .

Верещук заявила, що українська сторона буде використовувати цю платформу, щоб донести свою позицію.

"Дай боже, щоб світова громадськість зрозуміла, хто агресор, а хто жертва агресії. Сподіваюся, що буде сильна позиція України", – сказала депутат.

При цьому вона визнала, що Києву зараз не вистачає свого постпреда в ООН.

Україна підготувала відповідь Росії в Радбезі ООН

theworldnews.net

Як писав OBOZREVATEL, Росія скликала Рада безпеки ООН на 18 лютого. Засідання буде відкритим за участі представників ОБСЄ, воно приурочене до 5-ї річниці Мінських угод. Заявлена мета – аналіз виконання "Мінська-2".

У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. У МЗС України заявили про готовність протистояти російським сценаріям в ООН.

Військовий експерт, екс-спікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Волошин заявив, що ініціативу щодо скликання Ради безпеки ООН можна розцінювати як спробу Росії зірвати нову зустріч "нормандської четвірки".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
Радбез ООН ООН Партія Слуга народу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
По пунктам только. Конкретно. Пункт такой-то - Россия не выполнила, пункт такой-то - тоже. Интересно просто, где они в Минских соглашениях нашли обязательства России
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