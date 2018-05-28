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Україна переварить навіть Курську область - Портников

24.8тЧитати новину російською

Люди, які проживають на окупованому Донбасі і в Криму, майже нічим не відрізняються від росіян і в разі швидкого повернення цих територій України призведуть до влади проросійські сили.

Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников в інтерв'ю UkrLife.tv.

"Найкращий спосіб добити Україну - це повернути їй Донбас. І краще - ще й Крим. Відновлення територіальної цілісності України, - це гарантія її краху як сучасної європейської держави. Я маю на увазі, швидке. Нинішнє українське держава - воно не оформлено. Якщо Україна дати час на оформлення своєї державності, це повинно бути 10-15 років, щоб вона могла переварити ці території. Через 10-15 років Україна переварить навіть Курську область", - пояснив він.

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Публіцист уточнив, що не є прихильником приєднання Кубані до України, оскільки там живуть майже виключно виборці Володимира Путіна.

"Це одна з найбільш консервативних частин Російської Федерації. Це люди, які навіть якщо голосують не за Путіна, в Краснодарському краї завжди особливий авторитет мали комуністичні сили, причому такі: радикально комуністичні, комуністичні антисемітські", - розповів Портников.

Він підкреслив, що Україна в нинішніх умовах буде дуже складно приєднати "політично божевільне" населення Кубані.

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"Ось умовно кажучи, у вівторок Росія розпадається. І кубанська держава, і Курщина з Брянщиной, і ще Воронежчина входять до складу України. Путіна оберуть тут завтра президентом. А чи не Путіна - так [президента Білорусі Олександра] Лукашенка ... Дуже багато людей , які у нас говорять про приєднання Кубані, - вони ніколи там не були. А я в Краснодар їздив не один і не два рази. я уявляю собі населення Краснодарського краю. Це гірше, ніж Донбас, набагато", - підсумував журналіст.

Чергові вибори президента України заплановано на 31 березня 2019 року, а народних депутатів - на 27 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Портников також пояснив, чому Росія приховує правду про катастрофу MH17.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Віталій Портников
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сцуко, всегда возмущаюсь, что у нас в Крыму не крутят по всем сетям украинские телеканалы и таких вот икспердов! Это ж двойная польза была бы. И от души поржать над идиотизмом украинских падриотов, и воочию убедиться, из какого дурдома нам удалось свалить с минимальными потерями. Донбасс жалко РФ не потянула забрать.
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