Україна передрекли затяжну тяжбу з сусідом

Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині правлячої партії "Фідес" та її лідера, прем'єр-міністра Віктора Орбана, політика Будапешта щодо України не зміниться в найближчі 5 років.

Дане думку озвучив в інтерв'ю "РБК-Україна" постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Це було помилковим очікуванням, що політика Угорщини в мовному питанні може бути скоректована після виборів, і що вони цю тему розганяли виключно під вибори", - заявив він.

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За словами дипломата, дане питання - одна з фундаментальних основ національної політики Угорщини.

"Не зовнішньої навіть, а саме національної. Тут драма в тому, що зіткнулися дві нації з глибокими історичними травмами. В угорців Тріанонським мирним договором було відрізано 70% території. Тому вони так і сприймають весь периметр навколо себе, де живуть угорці. Це для них свої, священні території, люди. І у нас історична травма - "тільки там, де мова, там Україна". І так само з Польщею. Стикаються історично травмовані нації, які не можуть подолати свої травми на внутрішньому рівні", - пояснив Кулеба .

Як повідомляв OBOZREVATEL , в грудні 2017 року Венеціанська комісія опублікувала висновки щодо Закону України "Про освіту", прийнятого Верховною Радою 5 вересня 2017 року. Вона не підтримала ультиматуми, висунуті Україні Угорщиною.

Закон "Про основи державної мовної політики" (закон Ківалова-Колесніченка) був визнаний таким, що не відповідає Конституції. У зв'язку з цим Угорщина звинуватила Україну в "грубій атаці" на національні меншини і "ударі в спину" європейським країнам.

За даними МЗС України, Угорщина видала жителям Закарпатської області понад 100 тисяч паспортів. Крім того, Угорщина кілька разів блокувала комісію Україна-НАТО.