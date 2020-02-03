Україна отримала викривальний запис про катастрофу літака МАУ в Ірані

Україна має запис, яка доводить, що Іран знав, що літак МАУ збила ракета відразу ж після трагічної НП.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "1+1". Так він прокоментував оприлюднений запис переговорів диспетчерської аеропорту Тегерана і другого пілота літака іранської компанії "Асеман Ейрлайнз". (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Зараз у нас є ще один запис. Чому я говорю "ще один", тому що в мережі з'явилося відео з невідомих акаунтів, на якому видно збивання чогось чимось. Спочатку було так. А зараз наші фахівці отримали запис, який ми ще тоді без доступу до диспетчерської і без "чорних ящиків" отримали, і який повністю збігається з відео, яке було в мережі", – пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що екіпаж іранського літака бачив, як в літак МАУ летіла ракета.

"Там все чутно – він говорить, що "мені здається, що летить ракета", він це говорить і перською, і англійською мовами, там все зафіксовано. Дійсно це доводить, що іранська сторона знала з самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збивання. Після цього пострілу іранський диспетчер виходить на зв'язок з нашим літаком дуже багато раз, але там тиша", – повідомив Зеленський.

При цьому президент додав, що може бути і інша версія події.

"Може бути й інша версія, так як диспетчер дуже багато раз виходить на зв'язок з нашим літаком. Я думаю, що він розумів, що був вибух, але через що, думаю, в той час, він міг не розуміти. Може він говорив – "Ми можемо сідати", може, говорилося і про це", – уточнив Зеленський.

За його словами, фахівці будуть крок за кроком розслідувати цей запис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський повідомив, що Іран запросив українських фахівців на розшифровку "чорних скриньок" збитого ракетами літака МАУ. Однак він побоюється відправляти їх туди і вважає, що Іран готує пастку.

Також він розповів, що Іран пропонував по 80 тисяч доларів сім'ям загиблих в авіакатастрофі МАУ українців, проте отримав відмову. Україна піде в міжнародний суд.

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