Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній

На церемонію вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України в Стамбулі зібралося багато українських політиків.

Як розповів віце-прем'єр-міністр Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook, делегація вшанувала в рамках візиту пам'ять видатного письменника Володимира Мурський.

"В рамках візиту з Петром Порошенко в Туреччину разом з колегами і українською громадою вшанували пам'ять Володимира Мурського – видатного українського письменника, педагога, громадського діяча, представника емігрантського українського уряду в Туреччині", – підписав Кубів під знімками.

Він пояснив, що на заході був присутній також міністр закордонних справ Павло Клімкін, особисто президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук, а також президент і головний виконавчий директор Rodan Energy Павло Грод.

Також на церемонію вручення Томосу приїхав спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Українська Церква отримала Томос. Нарешті після сотень років боротьби за свою канонічну Незалежність – Православна Церква України її здобула. Ми – свідки того, як твориться історія. Адже Томос – це другий Акт проголошення Незалежності України! Це акт утвердження її духовної Незалежності", – написав Парубій за підсумками отримання Томосу.

Він також додав, що ця подія є дуже символічною для українців. Адже ПЦУ отримала документ на Святвечір.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко та міністр молоді та спорту Ігор Жданов також були присутні в Стамбулі. Більш того, з неробочим візитом там виявився народний депутат від БПП Мустафа Найєм, який зібрався затриматися в Туреччині ще на пару днів.

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