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Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній

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На церемонію вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України в Стамбулі зібралося багато українських політиків.

Як розповів віце-прем'єр-міністр Степан Кубів на своїй сторінці в Facebook, делегація вшанувала в рамках візиту пам'ять видатного письменника Володимира Мурський.

"В рамках візиту з Петром Порошенко в Туреччину разом з колегами і українською громадою вшанували пам'ять Володимира Мурського – видатного українського письменника, педагога, громадського діяча, представника емігрантського українського уряду в Туреччині", – підписав Кубів під знімками.

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Він пояснив, що на заході був присутній також міністр закордонних справ Павло Клімкін, особисто президент Петро Порошенко, міністр культури Євген Нищук, а також президент і головний виконавчий директор Rodan Energy Павло Грод.

Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній
Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній
Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній

Також на церемонію вручення Томосу приїхав спікер Верховної Ради України Андрій Парубій.

"Українська Церква отримала Томос. Нарешті після сотень років боротьби за свою канонічну Незалежність – Православна Церква України її здобула. Ми – свідки того, як твориться історія. Адже Томос – це другий Акт проголошення Незалежності України! Це акт утвердження її духовної Незалежності", – написав Парубій за підсумками отримання Томосу.

Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній
Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній

Він також додав, що ця подія є дуже символічною для українців. Адже ПЦУ отримала документ на Святвечір.

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко та міністр молоді та спорту Ігор Жданов також були присутні в Стамбулі. Більш того, з неробочим візитом там виявився народний депутат від БПП Мустафа Найєм, який зібрався затриматися в Туреччині ще на пару днів.

Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній
Україна отримала Томос: хто з політиків був присутній

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Петро ПорошенкоАндрій ПарубійСтепан КубівПавло КлімкінЄвген НищукГеоргій ЗубкоІгор ЖдановМустафа Найєм
Місце
ТуреччинаСтамбул
Тег
Томос
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Чебан Борис
Чебан Борис
Почему не было в Стамбуле Мустафы Джемилева, Александра Турчинова и Рефата Чубарова?
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Milyoshkina Irina
Milyoshkina Irina
О криминальном авторитете Нарике скромно так умолчали)))))))))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да в задницу этих политиков, они все равно не от народа Украины, раз народ при них официально никто. Кому дали Томо, если де-юре народ Украины явление неопределенное, кто получатель по документам, шобла ПеПе что ли, что празднуем уточнить можно?
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