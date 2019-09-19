Україна отримала безвіз з ще однією країною

Україна підписала угоду про взаємне скасування віз з Республікою Колумбія. Рішення схвалив Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну. В'їжджати і перебувати на території Колумбії українці зможуть без віз до 90 днів протягом 180 днів.

Кабмін уповноважив постійного представника при ООН Володимира Єльченка підписати дану угоду.

Безвіз для України кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна домовилася про безвізе з Лаосом.

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