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19 вересня • оновлено в 09:37
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Україна отримала безвіз з ще однією країною

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Україна підписала угоду про взаємне скасування віз з Республікою Колумбія. Рішення схвалив Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну. В'їжджати і перебувати на території Колумбії українці зможуть без віз до 90 днів протягом 180 днів.

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Кабмін уповноважив постійного представника при ООН Володимира Єльченка підписати дану угоду.

Безвіз для України

Безвіз для України

кореспондент

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна домовилася про безвізе з Лаосом.

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Місце
Україна
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ранее сообщали, что будет безвиз ещё с тремя странами, а оказалась одна.
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