Україна отримає вдвічі більше безкоштовних доз вакцини проти COVID-19, – Немчінов

Україна готується отримати вдвічі більшу партію безкоштовної вакцини проти коронавірусу в межах домовленості з COVAX – 16 мільйонів замість обіцяних раніше 8 млн доз.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, так безкоштовне щеплення проти COVID-19 зможуть отримати 8 млн українців – із розрахунком дві ін'єкції на одну людину.

"Вже не 8, а 16 млн доз вакцини. Вісім – це кількість доз, які потрібно двічі вколоти для 4 млн громадян. Відповідно, 16 млн доз – для 8 млн громадян. Це те, що Україна отримає за механізмом COVAX", – пояснив міністр.

Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я затвердило план щеплень. Згідно з ним, спершу важливо вакцинувати громадян із груп ризику – медичних працівників, літніх людей і тих, хто має супутні захворювання.

"Далі, коли ми перейдемо до планових закупівель вакцини, які вже сертифіковано в США, Канаді та Європейському Союзі, то зможемо дати можливість людям, які не входять в пріоритетні списки, вакцинуватися самостійно. І в такий спосіб збільшувати так званий колективний імунітет", – підкреслив Немчінов.

Все інше, додав представник Кабміну, залишається зі стратегічних напрямків у плані боротьби України з пандемією, які вже реалізовувалися в 2020 році.

Зазначимо, що Україна готується до вакцинації проти COVID-19 в 2021-2022 роках. Про те, які препарати закупить держава і кому зроблять щеплення – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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